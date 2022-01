Fórmula 1, Sergio Perez: “acredito que posso ser Campeão do Mundo” | AutoSport

Depois de passar grande parte da sua carreira na Fórmula 1 a lutar por posições do meio da tabela, Sergio Perez teve uma nova oportunidade numa equipa de topo. É certo que a experiência na McLaren em 2013 não foi um sucesso, mas a partir daí, o piloto mexicano reergueu a carreira, que algum julgavam perdida, e foi o escolhido pela Red Bull para formar dupla com Max Verstappen.

Se a dupla de pilotos funcionou bem, Perez espera ainda mais da Fórmula 1 do que ser um bom segundo piloto. O mexicano diz estar ainda a divertir-se e quer lutar pelo título mundial de pilotos.

“Penso que, para mim, nesta fase da minha carreira, o mais importante é que eu goste”, explicou Perez ao podcast The Edge. “Na altura em que não gostar, é a altura em que tenho de ir para casa, porque já não preciso de estar aqui. Estou aqui porque acredito plenamente que posso ser Campeão do Mundo e porque gosto de trabalhar com a minha equipa, e é só isso. Estou muito grato à Red Bull por ter prolongado o meu contrato”.

Questionado sobre o que espera alcançar em 2022, Perez disse que tem esperança de poder estar na luta pelo campeonato de pilotos.

“Para a próxima temporada, eu próprio quero estar na luta pelo Campeonato do Mundo. Começamos com novas regras, novos carros. Todos começamos do zero. Isso é o principal para mim, tentar chegar lá”.