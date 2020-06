Fórmula 1: Será que vai haver alguma grande surpresa?

Qual seria para si uma grande surpresa para este Mundial de Fórmula 1 de 2020? A Racing Point chegar ao pódio? Valtteri Bottas ser campeão?

A Renault vencer uma corrida? Há muito e bom para poder acontecer, mas a realidade costuma ser mais ‘dura’. Seja como for, há sempre espaço para surpresas e se tivéssemos algumas mais ‘modestas’ para antever, talvez começássemos pela Williams fugir ao último lugar.

Tendo um piloto como George Russell, se o carro for um bocado melhor que o ano passado, pode perfeitamente acontecer. Já o seu novo colega de equipa, Nicholas Latifi, vai ter muito para aprender.

Se o novo Racing Point for o bom carro que pareceu a muitos nos testes, será que Sergio Perez consegue um pódio sem ser numa corrida totalmente caótica? Já Lance Stroll não parece capaz de tanto, mas a verdade é que se o carro for mesmo bom pode repetir o pódio de Baku 2017.

Em terceiro lugar, se a Renault conseguir finalmente ter um chassis e motor um bocado melhor, com Daniel Riccardo e Esteban Ocon na equipa, pode surpreender em termos de resultados. Mas melhorar os dois, chassis e motor ao mesmo tempo quando não o foi capaz de fazer desde 2016? A ver vamos…

E Sebastian Vettel? Será que arranja motivação para provar que se enganaram ao não lhe renovar contrato? Se fizer das fraquezas força, agora, também vai tarde, senão, porque não o fez antes? Ninguém duvida que ainda é capaz de vencer corridas, já títulos, duvidamos.