Fórmula 1: Será Lewis Hamilton confirmado pela Mercedes no Canadá? | AutoSport

A competitividade geral do Mercedes de 2023 não é a única história que envolve a equipa de Brackley neste momento pois talvez a mais importante seja a situação atual do contrato de Lewis Hamilton. Como se sabe, expira no final desta temporada, e apesar de todas as indicações de ambos os lados serem de que o piloto inglês irá prolongar a sua estadia com a equipa, especialmente depois de ter sido rápido a descartar qualquer interesse sério numa potencial oferta da Ferrari quando questionado sobre o assunto no Mónaco, a verdade é que até o acordo ser oficializado, tudo pode acontecer.

Nessa altura, no Mónaco, Lewis Hamilton confiava mais na sua equipa de apoio para liderar as negociações, mas após a corrida em Barcelona, revelou que iria falar diretamente com o chefe de equipa, Toto Wolff nos próximos dias para tentar finalizar o acordo.

É bem possível que tanto Hamilton como Wolff tenham chegado a um acordo e ainda não tenham feito um anúncio, especialmente porque as equipas gostam de dar notícias positivas estrategicamente, mas se ainda houver pormenores a acertar, então será certamente um tópico sobre o qual ambas as partes serão questionadas durante o fim-de-semana que se aproxima, no Canadá.