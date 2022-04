Fórmula 1: Sepang não tem neste momento planos para receber GP da Malásia | AutoSport

O Circuito Internacional de Sepang não tem planos para realizar o GP da Malásia num futuro próximo, segundo o seu diretor executivo, Azhan Shafriman Hanif. Numa altura em que são vários os países e cidades interessados em receber a Fórmula 1, Azhan Shafriman Hanif afirmou que exigiria um apoio significativo da comunidade empresarial malaia para poder trazer a Fórmula 1 de volta ao país, isto numa altura em que o país tenta recuperar dos efeitos da pandemia.

“Devemos olhar para o panorama geral de forma holística, como a Fórmula 1 pode beneficiar não só a empresa mas também a Malásia em termos de marca, capacidade de proporcionar oportunidades de emprego, desenvolvimento de talentos e outros”, disse Hanif em entrevista a meios de comunicação locais. “Assim, quando pagamos pelos direitos de organização relativamente elevados [da Fórmula 1], o retorno deve ser alto em geral, não só do ponto de vista do SIC [Sepang International Circuit]”.

Segundo relatos da comunicação social malaia, o ministro do desporto daquele país afirmou que o governo agradeceria a ajuda do setor privado para trazer a disciplina de regresso a Sepang. Segundo contas do circuito malaio, seriam precisos quase 43 milhões de Euros para realizar o GP de Fórmula 1 naquele traçado.