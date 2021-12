Fórmula 1: “sensação estranha” de George Russell como piloto Mercedes | AutoSport

O teste de final de temporada em Abu Dhabi marcou o regresso de George Russell aos comandos de um carro da Mercedes, depois de ter substituído Lewis Hamilton no Bahrein na época passada, para o GP de Sakhir e que esteve próximo de conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Desta vez sentou-se no carro de 2019, adaptado para testar os pneus Pirelli de 18 polegadas, oficialmente como piloto da Mercedes.

O jovem piloto britânico adiantou ao Motorsport.com, que foi uma sensação estranha testar com a equipa.

“É uma sensação estranha, porque já testei com a equipa inúmeras vezes depois das corridas, no final da época, e aqui estamos nós de novo, mas obviamente é a minha primeira vez como piloto oficial da equipa. Foi um dia realmente fantástico para estar de volta com os rapazes, e aprender sobre os novos pneus”, disse Russell sobre o dia de ontem, acrescentando que: “É sempre uma experiência agradável conduzir um carro vencedor do campeonato mundial, o Mercedes 2019, e com estes Pirellis de 18 polegadas, que parecem estar a reagir bastante bem. Foi um dia agradável”.

Sobre o contacto que teve com os novos pneus, Russell afirmou que se nota que são diferentes, mas apenas com os monolugares de 2022 se saberá com exatidão o comportamento dos pneus.

“Vai ser muito diferente no próximo ano, uma vez que os carros vão ser drasticamente diferentes em comparação com os carros atuais. Por isso, não há muito que se possa tirar deste teste. No entanto, os pneus reagem de forma bastante diferente aos pneus de 13 polegadas com que corremos anteriormente. Esperamos que isso se prolongue até ao próximo ano e vamos ver como reagem com os novos regulamentos”.