Fórmula 1: Segio Pérez vai anunciar ano sabático?

Circulam rumores no paddock da Fórmula 1 no Bahrein que referem a forte probabilidade de Sergio Pérez anunciar amanhã uma ano sabático na F1. Como se sabe, o mexicano vai ser substituído na Racing Point por Sebastian Vettel, com o alemão a trocar a Ferrari pela Aston Martin, e pelo que já se ficou a perceber a Red Bull é sua única opção para se manter na disciplina em 2021: “Eu só quero continuar com uma razão, com um plano, com um bom projeto”, disse Perez.

Quanto à Red Bull, permanece a dúvida, relativamente ao que vai fazer com Alex Albon. Não é líquido, que apesar de tudo, o deixe ‘pendurado’.

As hipóteses para o substituir são Sergio Pérez e Nico Hulkenberg. Se Perez for preterido por Hulkenberg será no mínimo estranho, pois o alemão esteve tanto tempo na F1 sem ter brilhado o que se pensou de início. O que parece, realmente é que na Red Bull se vai esperar ao máximo por Alex Albon. Talento não lhe falta, mas tem-lhe faltado força mental para ultrapassar de uma vez por todas os momentos por que tem passado.

Não nos admirávamos nada que a Red Bull estivesse à espera que albon tirasse um coelho da cartola e se ‘desbloqueasse’: “Nada mudou”, disse Helmut Marko à Auto Bild. “Após a última corrida da época, sentar-nos-emos em paz e analisaremos tudo. Depois decidiremos quem irá conduzir para Red Bull”, disse.