Fórmula 1, Sebastian Vettel: “trabalho incrível” de Mick Schumacher | AutoSport

Foram várias as imagens de Sebastian Vettel e Mick Schumacher juntos no paddock este ano. São bons amigos e Vettel apoiou Schumacher na sua primeira temporada na Fórmula 1 e em jeito de balanço final, o piloto da Aston Martin considera que o jovem piloto da Haas fez um bom trabalho numa conjuntura difícil.

“Bem, penso que é difícil julgar porque o carro esteve tão longe”, começou por dizer Sebastian Vettel, “mas para aqueles que estavam olhar mais de perto, obviamente tenho seguido e sim, penso que ele fez um trabalho incrível com um carro tão pobre para chegar à Q2 duas vezes, para ter fortes exibições na corrida, lutar contra alguns dos outros carros que são muito mais rápidos, manter-se junto a carros que deveriam ser muito mais rápidos. Foi um grande esforço”, disse Vettel, acrescentando que: “Mais ainda, ele tem carregado toda a equipa”.

Em 2022, Vettel espera que a época do seu compatriota corra melhor ainda. “Demonstrou grande interesse em tentar levar a equipa, de modo que, para além do trabalho no bom caminho que fez, para além de alguns pequenos erros que aconteceram no seu primeiro ano, penso que fez um grande trabalho. Por isso, desejo realmente que ele consiga um trabalho muito melhor no próximo ano para mostrar o que é capaz de fazer”, concluiu Vettel.