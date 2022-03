Fórmula 1: Sebastian Vettel satisfeito com o trabalho da equipa | AutoSport

Depois de um ano decepcionante, a Aston Martin procura subir na ordem das equipas de Fòrmula 1, mas o AMR22 não parece ainda estar ao nível de alguns monolugares desenhados pela equipa no passado recente.

No final do último dia de testes de pré-temporada, Sebastian Vettel admitiu estar satisfeito com o trabalho desenvolvido pela equipa nas semanas entre o teste de Barcelona e do Bahrein.

“Penso que é um pouco irrelevante as posições de hoje”, disse Vettel no final do terceiro dia de teste no Bahrein. “Não significam nada até à próxima semana. Terminamos o nosso programa o que é bom, fizemos muitas voltas à tarde, foi a primeira vez que estive na sessão da tarde, a pista estava muito diferente, por isso no geral estou contente. 10º ou não, penso que estou feliz por termos feito um bom trabalho nas últimas semanas e parece que encontrámos uma forma de podermos competir e agora veremos na próxima semana onde estamos”.

As diferenças no meio do pelotão parecem mais curtas este ano do que no ano passado, o que promete para as primeiras corridas desta época.