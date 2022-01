Fórmula 1: Sebastian Vettel precisa de voltar à Red Bull, sugere Bernie Ecclestone | AutoSport

Afastado da luta pelo título, Sebastian Vettel está numa fase da carreira completamente diferente daquela quando conquistou os quatro campeonatos do mundo e mesmo de 2017 e 2018 já na Ferrari. Até correram alguns rumores do final da carreira de Vettel na Fórmula 1, mas para Bernie Ecclestone não é fácil dizer que o alemão não está tão rápido como foi, já que não tem um carro competitivo e até dá uma sugestão sobre o futuro do piloto… o regresso à Red Bull. “Não lhe deve ser dito que tem de terminar a carreira”, disse Ecclestone ao Sport1.de, acrescentando que: “Já não sabemos quão rápido ele é porque não está num carro competitivo, por isso não é fácil dizer que ele não é tão rápido como costumava ser. Na verdade, precisa voltar à Red Bull”.

Se até podemos concordar com Bernie Ecclestone sobre a situação de Vettel, parece extremamente difícil o regresso à equipa onde venceu os seus campeonatos.