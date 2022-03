Fórmula 1, Sebastian Vettel: “Os negócios não são de modo algum importantes” | AutoSport

Sebastian Vettel foi o primeiro piloto a abordar a questão da invasão militar russa à Ucrânia, logo na quinta-feira, o primeiro dia do conflito no continente europeu. O piloto alemão afirmou que não competia no GP da Rússia, isto ainda antes da prova ter sido cancelada pela Fórmula 1 e FIA e é da opinião que num momento como este, quando vidas se perdem num conflito armado, existem coisas bem mais importantes que os negócios e os contratos por cumprir.

“Os valores morais devem vir antes de tudo o resto”, disse Vettel. “Os negócios não são de modo algum importantes nesse aspeto. Se as pessoas vão para a guerra e morrem, não consigo imaginar isso de forma alguma. Eu, como toda a gente, sentei-me e aprendi muito na aula de história e ouvi muito. Achei tudo muito interessante, o que aconteceu. Ainda penso que é extremamente importante continuar a ter isso na consciência e continuar a ser sensibilizado pelo que aconteceu. Não se pode esquecer coisas como estas. E agora somos ainda mais conscientes de tais coisas. Como eu disse, havia esperança de que as coisas se resolvessem. É terrível que agora esteja a ficar fora de controlo”.

Ao contrário do que pensam outros atletas, Vettel quer continuar a exprimir a sua opinião sobre assuntos que ultrapassam as fronteiras do desporto. “Como ser humano, só se pode ver as coisas assim. Eu não compreenderia se não pudesse partilhar a opinião. Mesmo que, como atleta, me seja sempre dito para não me envolver, para não me meter nisso. A esse respeito, há simplesmente questões mais importantes. E eu não tenho qualquer problema em partilhar a minha posição sobre elas”.