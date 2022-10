Fórmula 1, Sebastian Vettel: “Ninguém se vai lembrar de mim” | AutoSport

A quatro corridas de encerrar uma carreira na Fórmula 1 de 16 épocas e 53 vitórias em Grande Prémios, incluindo ainda quatro títulos mundiais, Sebastian Vettel fez uma pequena retrospectiva da vida de piloto na categoria rainha do automobilismo.

Em entrevista ao site oficial da Aston Martin, o piloto alemão admite que não será lembrado para sempre apesar dos seus feitos na Fórmula 1 e que não quer saber como será recordada a sua carreira.

“Uma vez ouvi: ‘Só seremos lembrados até que a última pessoa que se lembre de nós morra'”, disse o piloto alemão. “Chegará um momento em que ninguém se vai lembrar de mim. Nada dura para sempre”.

Vettel acrescentou que “as pessoas podem decidir se querem recordar-me, mas eu não ficaria ofendido se não o fizessem. Não é importante para mim a forma como sou recordado. Tento sempre ser bem sucedido – por vezes não sou bem sucedido – mas, acima de tudo, tento sempre tratar as pessoas com respeito e ser simpático. Se é isso que as pessoas se lembram de mim, então isso vai fazer-me feliz”, garantiu.

Sobre a decisão de terminar a carreira na mesma altura em que tinha aceitado o projeto da Aston Martin mas sem lutar por vitórias, o piloto afirmou que não foram dois anos desperdiçados, “mesmo que os resultados e pontos que obtivemos não tenham sido tão úteis ou não corresponderam às nossas expectativas”. No entanto, Vettel termina sua carreira no final da temporada.Teria decidido o mesmo se estivesse na luta por vitórias e pelo título com a equipa? “Não sei”, admitiu. “Talvez tivesse chegado à mesma conclusão. Ou talvez não. É impossível dizer, mas já pensei nisso”.

Sebastian Vettel terminou a entrevista a “agradecer a tantas pessoas por fazerem da minha carreira nas corridas, da minha vida, aquilo que foi”.