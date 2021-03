Fórmula 1: Sebastian Vettel luta contra os resíduos plásticos

Sebastian Vettel vai correr na Fórmula 1 em 2021 com um capacete cor de rosa já que se tornou agora no novo embaixador da empresa de tratamento de águas, BWT, conhecida por ter ‘decorar’ os ‘seus’ carros de cor-de-rosa, por exemplo o Racing Point RP20 do ano passado.

Depois de ter passado boa parte da sua recente carreira a correr com um capacete branco, com as cores da bandeira alemã, Vettel revelou agora a sua nova abordagem para 2021, resultante da ligação à BWT. A mensagem é simples: “água potável disponível em todo o mundo diretamente das torneiras, em vez de garrafas de plástico”. O capacete cor-de-rosa de Vettel levará a mensagem “Mudar o mundo, golo a golo”: “O futuro é importante e temos de fazer o nosso melhor para proteger o planeta, para as crianças e os mais jovens. Todos nós partilhamos esta responsabilidade e se nos unirmos podemos fazer a diferença. Como piloto de Fórmula 1, penso que é correto referir este assunto e fazer ouvir a minha voz. Estou satisfeito por ter encontrado um parceiro como a BWT que partilha a mesma perspetiva e os mesmos objetivos.

Ao reduzirmos a quantidade de resíduos plásticos, podemos tornar o mundo um pouco melhor, golo a golo de água”. A Fórmula 1 pretende garantir que até 2025, deixe de utilizar plástico que não possa ser reciclado ou reutilizado.