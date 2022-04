Fórmula 1, Sebastian Vettel: “Imola é um verdadeiro teste para pilotos e carros” | AutoSport

A Aston Martin é a única equipa que ainda não conseguiu pontuar em 2022 e o GP de Emilia Romagna apresenta duas oportunidades para somar pontos, com a estreia do formato corrida sprint.

Na antevisão do próximo GP do ano, Sebastian Vettel afirma estar ansioso por competir no traçado italiano.

“Imola é um verdadeiro teste para pilotos e carros. É assim que todas as pista de Fórmula 1 devem ser”, salientou o piloto alemão, numa altura em que um dos temas em debate na disciplina é a entrada de novos circuitos e as dificuldades acrescidas aos traçados mais históricos para se manterem no calendário. “Seria difícil imaginar que estaríamos a correr em Imola com carros de efeito de solo. É algo especial e lembra um pouco os anos 80, o que é porreiro”, disse Vettel.

A novidade deste ano nas corridas sprint é que oito primeiros pilotos vão pontuar, o que pode ser uma oportunidade para a Aston Martin pontuar. “Imola nunca organizou uma corrida de sprint, por isso também estou entusiasmado para ver o que vai acontecer”, afirmou o piloto da Aston Martin.