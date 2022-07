Fórmula 1: Sebastian Vettel falou brevemente com Lawrence Stroll sobre o seu sucessor | AutoSport

Sebastian Vettel anunciou o fim da sua carreira na Fórmula 1 hoje de manhã e durante a tarde teve de enfrentar os jornalistas presentes na Hungria. Foram várias as questões levantadas sobre a sua decisão e no meio de tantos temas discutidos, Sebastian Vettel admitiu ter tido uma pequena conversa com o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll sobre o seu possível sucessor. Na opinião de Vettel, Mick Schumacher poderia ser uma boa escolha para a equipa.

“Tenho minha opinião”, disse Vettel, admitindo que é claro que “não é completamente objetivo porque sou muito próximo de Mick”. O tetracampeão do mundo de Fórmula considera Schumacher um “grande piloto” e elogiou o seu progresso. Vettel deixou claro que daria sua opinião honesta se os responsáveis da equipa lhe pedissem conselhos, “mas, em última análise, a equipa precisa tomar essa decisão”.

A teoria de Schumacher poder substituir Vettel não surgiu apenas hoje, têm circulado alguns rumores sobre este tema durante parte da época, o que levou inclusivamente a Aston Martin a negar o interesse no jovem piloto da Haas. Na Hungria, Schumacher admitiu nunca dizer nunca sobre esta hipótese, mas salientou que “o foco atual é, claro, Budapeste com a Haas”.