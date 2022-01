Fórmula 1: Sebastian Vettel esperava melhores resultados em 2021 | AutoSport

Sebastian Vettel saiu da Ferrari no final de 2020, com alguma controvérsia à mistura, e assinou contrato com a Aston Martin, existindo grandes expectativas sobre o que podia fazer o tetracampeão do mundo numa estrutura sólida e com provas dadas. Subiu ao pódio no Azerbaijão e terminou no segundo posto na Hungria, para ser mais tarde desclassificado, no entanto foi notória a incapacidade da equipa em perseguir adversários do “seu” pelotão. O alemão terminou no 12º lugar com 43 pontos e a Aston Martin no sétimo lugar entre os construtores.

Em declarações ao F1.com e questionado se a época tinha correspondido aquilo que Vettel esperava, o piloto disse que: “Sim e não. Penso que a equipa é ótima; gosto muito de trabalhar com a equipa, e penso que tem sido uma grande mudança, obviamente. Mas não em termos de resultados. Toda a equipa e eu próprio, esperávamos mais. Penso que perdemos bastante com as alterações ao regulamento, pois a equipa tinha um grande carro em 2020, mas não em 2021, por isso fizemos o que podíamos”.

Ainda assim, o piloto afirmou que gostou das lutas que teve de travar e algumas delas, principalmente com Fernando Alonso, reavivaram algumas memórias. “Gostei mesmo. O “segundo” pelotão estava muito junto, e obviamente lutar com Fernando foi especial. Já há bastante tempo que andamos a lutar e algumas recordações voltaram, e a última vez que tivemos lutamos os dois foi para o campeonato. Foi muito divertido, mas obviamente o nosso objetivo é estar um pouco mais acima na grelha no próximo ano”.