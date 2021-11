Fórmula 1: Sebastian Vettel e Mick Schumacher juntos no Race of Champions | AutoSport

Não será uma novidade para Sebastian Vettel participar no Race of Champions (ROC) e será a segunda vez que toma lugar ao lado de um Schumacher para representar a Alemanha na Nations Cup. Entre 2007 e 2012 Vettel e Michael Schumacher formaram equipa para competir pelo seu país e em 2022, o piloto da Aston Martin fará dupla com o filho da lenda da F1, Mick Schumacher, reeditando a dupla de 2019 da competição.

“Estou realmente ansioso por voltar a competir no Race of Champions e representar a Alemanha juntamente com Mick”, disse Sebastian Vettel. “No ROC México, ficamos em segundo lugar na Nations Cup, pelo que o nosso objetivo é fazer melhor na Suécia. A competição será muito forte, especialmente por parte dos pilotos nórdicos que têm muito mais experiência do que nós a conduzir na neve e no gelo”.

Schumacher, que faz a sua época de estreia na Fórmula 1, afirmou que “temos de continuar o sucesso da equipa Alemanha e lutar pela vitória, e tenho a certeza de que levaremos isso muito a sério! As outras equipas, especialmente as nórdicas, podem ter mais experiência de condução no gelo, mas tentaremos compensar isso com a nossa motivação e resiliência durante os dias do evento. Seja como for, estou muito ansioso por conhecer todos os outros pilotos e passar tempo com eles durante o fim de semana do Race of Champions”.

O ROC regressa em 2022 depois de 2 anos sem se realizar devido à pandemia e terá lugar na Suécia entre os dias 5 e 6 de fevereiro.