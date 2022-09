Fórmula 1, Sebastian Vettel: Corridas Sprint são “uma forma de ganhar mais dinheiro” | AutoSport

Após a divulgação do calendário da próxima época de Fórmula 1, confirmou-se que serão realizadas 6 corridas sprint durante o ano de 2023, algo que era pretendido já este ano, mas por não se ter chegado a consenso, apenas se realizarão três (Grandes Prémios de Emilia-Romagna, Áustria e Brasil).

Apesar de ser mais uma aposta da Liberty Media, o formato não agrada a todos os fãs nem a todos os intervenientes. Sebastian Vettel, que terminará a sua carreira de Fórmula 1 no final deste ano, salienta que desportivamente, as corridas sprint representam muito pouco para os pilotos e equipas.

“Penso que do ponto de vista da condução, não é muito excitante ter corridas sprint”, disse Vettel ao Motorsport.com. “Penso que ainda olhamos para a corrida principal. Obviamente, queremos melhorar a nossa posição [na grelha], mas sobretudo não a perder. Somamos agora alguns pontos, um pouco mais [do que no ano passado], mas penso que o foco principal continua a ser a corrida”.

Vettel admitiu que o formato foi pensado apenas com fins comerciais, apenas mais interessante do que um treino livre. “Não quero ser o mau da fita só por ser o mau da fita, mas penso que é uma forma de ganhar mais dinheiro. Se houver uma corrida, obviamente é mais excitante do que talvez uma sessão de treino. Há mais pessoas a assistir”, concluiu.