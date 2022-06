Fórmula 1: Sebastian Vettel continua como primeira escolha na Aston Martin | AutoSport

A falta de competitividade do Aston Martin AMR22 pode ser um motivo para a saída de Sebastian Vettel da equipa britânica, algo que deverá ter sido prometido ao piloto que parece cada vez menos interessado em continuar na Fórmula 1. Alguns rumores dão conta de que Fernando Alonso ou Mick Schumacher são as possibilidades para substituir Vettel, caso se comprove a sua saída da equipa. No entanto, Mike Krack, chefe de equipa da Aston Martin, desvalorizou a situação e afirmou que Vettel continua muito interessado em pilotar um monolugar de Fórmula 1.

“Se o virem num debrief ou ao telefone, a forma como se envolve e ninguém conduz assim quem não quer continuar a pilotar”, disse o responsável ao canal alemão n-tv. “Ninguém age dessa forma se não quiser pilotar. Foi uma performance de topo a partir da primeira volta. Quando se tem alguém como Sebastian, é preciso tentar mantê-lo. É uma mistura de extrema qualidade ao pilotar, experiência e uma pessoa muito positiva que nos ajuda a progredir”.

Questionado se Mick Schumacher seria uma opção no caso de Vettel sair da equipa, Krack respondeu que:”Temos claramente o nosso caminho e queremos continuar com Sebastian. Veremos tudo o resto depois”.

Este ano a “silly season” na Fórmula 1 começou muito cedo.