Fórmula 1: Sebastian Vettel ainda não decidiu nome para o seu novo carro | AutoSport

Sebastian Vettel mantém a tradição de dar nomes aos seus monolugares de Fórmula 1 desde o ano de estreia na competição. Em 2021, no primeiro ano da equipa Aston Martin, Vettel decidiu-se pelo nome da “Bond girl” do primeiro filme do 007- James Bond, “Honey Ryder”.

Para 2022, Vettel afirmou que ainda não tinha pensado no nome para o AMR22 antes da apresentação e que é costume decidir em conjunto com os seus mecânicos. “Ainda não me decidi, e normalmente não o faço sozinho. Faço-o em conjunto com os mecânicos. Por isso, no ano passado, criámos o “Honey Rider” porque foi o primeiro Aston Martin, o primeiro para mim, a primeira “Bond girl”. Não sei. Não tem necessariamente de ser uma “Bond girl”, mas tenho a certeza que encontraremos uma solução”.

O tetracampeão do mundo de F1, Sebastian Vettel prepara-se para a sua segunda temporada com Aston Martin e a 17ª da carreira.