Fórmula 1: Se McLaren precisar, Alpine “oferece” Oscar Piastri | AutoSport

Como demos conta anteriormente, em caso de Daniel Ricciardo não conseguir pilotar o MCL36 no primeiro Grande Prémio do ano, a McLaren tem planeado substituir o piloto australiano por um dos pilotos de reserva da Mercedes, Nyck de Vries ou Stoffel Vandoorne.

No entanto, existe a partir de hoje outra hipótese: Oscar Piastri. A Alpine colocou à disposição da equipa adversária o jovem piloto de reserva. “Dentro do espírito de oferecer o máximo de oportunidades de corrida à nossa estrutura de jovens talentos, concordamos que a McLaren pode recorrer ao piloto reserva da equipa BWT Alpine F1 Oscar Piastri no caso de um dos seus pilotos não poder correr”, pode ler-se no comunicado da Alpine. “Oscar permanecerá com contrato com a Alpine, e nós manteremos a primeira opção sobre os seus serviços”.

Em declarações à Sky Sports, o chefe da equipa Otmar Szafnauer explicou que “seria ótimo se Oscar conseguisse fazer corridas na Fórmula 1 e obter essa experiência muito valiosa. Falámos com a McLaren sobre Oscar poder ser reserva se eles precisarem. É o nosso piloto de reserva em primeiro lugar e acima de tudo, por isso, se houver algum conflito, levamo-lo”.

É uma hipótese, mas será possível colocar Oscar Piastri dentro do McLaren, com motor Mercedes e que terá acesso a muita informação, mantendo o contrato com a Alpine?