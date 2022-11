Fórmula 1: Schumacher ou Hülkenberg? Decisão da Haas conhecida amanhã | AutoSport

É um tema que se vem arrastando, mas segundo informação da equipa norte-americana, amanhã será anunciado o companheiro de equipa de Kevin Magnussen para 2023, fechando o alinhamento de pilotos da grelha de Fórmula 1 para a próxima época.

Está agendada para amanhã de manhã, 11 horas em Abu Dhabi, 7h00 em Portugal continental, uma conferência de imprensa com a presença de Günther Steiner que dará a conhecer a decisão sobre este tema. É quase certo que os responsáveis norte-americanos tenham optado pelo regresso de Nico Hülkenberg à Fórmula 1, deixando sem lugar na grelha do próximo ano Mick Schumacher. O regressado piloto poderá mesmo fazer a sua estreia aos comandos do VF-22 no teste pós-temporada ainda no traçado de Yas Marina, enquanto os rumores apontam a uma possível entrada de Schumacher nos quadros da Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento.

Amanhã tudo se começa a confirmar, sendo esperado que logo pela manhã já existam notícias sobre o futuro da equipa e dos dois pilotos alemães.