Fórmula 1: Saída prematura da Honda, segundo Masashi Yamamoto | AutoSport

Masashi Yamamoto, o responsável da Honda na Fórmula 1, acredita que a saída do fabricante japonês é prematura, depois de ter regressado à competição em 2014. Após anos complicados com a McLaren, a Honda acabou por fazer melhorias drásticas nas duas unidades motrizes, o que permitiu à Red Bull competir com a Mercedes em 2021, e permitiu a Max Verstappen conquistar o título de pilotos.

“Pessoalmente sim, concordo”, disse Yamamoto ao Autosport britânico quando questionado se a Honda deveria ter ficado na Fórmula 1. “Mas esta é obviamente uma decisão da empresa e eu compreendo para que lado a empresa quer ir, por isso, no final, temos de aceitar. Temos imaginação, por isso esperamos que um dia a Honda regresse à F1”.

Em outubro de 2020, a Honda anunciou a sua saída no final de 2021, após sete anos de fornecimento de unidades motrizes híbridas à McLaren, e depois à AlphaTauri e à Red Bull, que adquiriu a propriedade intelectual à Honda e fica assim com a produção dos motores “in-house” ainda com o apoio dos japoneses. “Será Red Bull Powertrains, e iremos apoiá-los para obter bons desempenhos com a AlphaTauri e Red Bull, mas será com certeza uma relação diferente”, disse Yamamoto. “É um desafio, mas também é verdade que eles querem ser uma equipa mais forte e ainda mais integrada, tendo tudo internamente. Como Honda, queremos apoiá-los tanto quanto possível com os nossos recursos para que esse projeto seja bem sucedido”.