Fórmula 1: Saída do diretor de engenharia da Williams | AutoSport

A Williams continua a reorganização interna que iniciou após a aquisição da estrutura por parte da Dorilton e da chegada de Jost Capito. Desta vez foi o diretor de engenharia, Adam Carter, que cessou funções na equipa.

Numa breve declaração, Jost Capito disse que: “Antecipando a nossa estratégia e requisitos de engenharia para o próximo ano e mais além, fizemos alterações na nossa estrutura de engenharia. Adam Carter deixou a equipa e gostaria de lhe agradecer pelo seu trabalho árduo e pelo seu contributo ao longo dos últimos seis anos”.

Carter entrou no Grande Circo através da Arrows em 1998, tendo passado para a McLaren em 2002, após o fim da Arrows. Passou pela Jordan em 2004, antes de se mudar para a Renault no mesmo ano e em 2008 juntou-se à Wirth Research como engenheiro chefe e gestor do programa de corridas, e esteve assim envolvido no trabalho de concepção da Virgin/Manor F1. Ao fim de oito anos na Wirth, mudou-se para a Williams, onde chegou ao posto de diretor de engenharia em 2021.