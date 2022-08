Fórmula 1: Rumores recorrentes dificultam negociações com Spa-Francorchamps | AutoSport

É uma das grandes incógnitas para o calendário da Fórmula 1 do próximo ano. Vamos poder ver o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps? Até os sinais que nos chegam da responsável pelo circuito belga são contraditórios e vão alterando-se de semana para semana, mas os recorrentes rumores e especulação em torno deste assunto dificultam as negociações entre as partes.

Na semana passada, em entrevista ao jornal neerlandês ‘De Telegraaf’, Vanessa Maes, diretora geral do circuito, afirmava que as “negociações com a FOM estão a correr bem. Há apenas 25 lugares no calendário e todos estão a tentar receber um grande prémio no próximo ano. Spa-Francorchamps é um circuito histórico e mítico e nós queremos mostrar que abraçamos o futuro”.

Poucos dias passaram e a responsável pelo traçado de Spa-Francorchamps disse ao Het Laatste Nieuws da Bélgica, que “as discussões não estão a avançar sem problemas. Os constantes rumores não facilitam as discussões. Por vezes leio que vamos ficar [no calendário], outras vezes que não devemos ter ilusões e outras vezes que estamos no meio”.

Podemos deduzir que, se para os fãs e a maior parte dos pilotos do paddock, Spa-Francorchamps deveria ser intocável na Fórmula 1, para os responsáveis pelos direitos comerciais da competição tudo depende do que poderá oferecer o circuito, e não se trata (apenas) do espetáculo dentro de pista, mas fora dela, na mesa das negociações.