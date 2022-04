Fórmula 1: rotação entre provas no calendário pode ser solução a curto prazo | AutoSport

O recente anúncio de mais um GP de Fórmula 1 nos Estados Unidos da América pode significar o fim de alguns eventos que fazem parte do calendário da competição e cria mais pressão sobre a logística para visitar mais locais durante uma época. 23 corridas por ano parecia ser o máximo ambicionado pela Liberty Media, que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, para uma época, mas as declarações de Stefano Domenicali sobre o interesse de novos mercados e a possibilidade de aumentar o número de provas por ano, leva a crer que isso possa realmente acontecer.

Para Zak Brown, CEO da McLaren, a solução para um futuro calendário da Fórmula 1 pode passar por 21 ou 22 corridas e com diferentes GP´s de ano para ano, procurando agradar a todos os interessados.

“Se pudesse agitar uma varinha mágica, gostaria de ver 21 ou 22 corridas”, disse Brown, em declarações à Reuters. O responsável da McLaren acrescentou que a disciplina poderia visitar regularmente 30 locais diferentes, beneficiando de vários mercados, através da rotação entre circuitos de uma época para a outra. “17 ou 18 como eventos permanentes e sete ou oito em rotação”, explicou Brown.”Porque penso que, para continuar a fazer crescer o desporto, quanto mais mercados de qualidade pudermos estar, melhor. Penso que há ‘mercados A’ e ‘mercados B’ em que corremos. Talvez os ‘mercados B’ possam ser de dois em dois anos”.