Fórmula 1: Ross Brawn não acredita que equipas sabotem novo regulamento | AutoSport

O regulamento técnico foi alterado para 2022 com o objetivo de permitir que os carros corram mais perto uns dos outros, com melhores condições para os pilotos perseguirem durante mais tempo os adversários na sua frente. O ar sujo que sai dos carros será direcionado para cima, ao contrário do que acontecia anteriormente, quando esse ar era direcionado para o carro imediatamente atrás, criando turbulência e maior dificuldade em perseguir.

Ross Brawn, um dos responsáveis pela revolução no regulamento técnico, diz que não acredita que as equipas cedam à pressão dos resultados e criem turbulência para prejudicar os adversários, mas admite que se pode perder alguma da capacidade de perseguição durante o ano.

“Penso que qualquer perda desta capacidade de perseguir será uma consequência acidental na procura de desempenho”, disse Brawn ao Motorsport.com. “Penso que nenhuma equipa jamais se propôs a criar propositadamente turbulência para que um carro não os possam perseguir. Não há tempo suficiente, não há recursos suficientes”.

O responsável da Fórmula 1, salientou que mesmo que os resultados práticos não sejam piores que as previsões efetuadas, a capacidade dos novos carros em perseguir adversários é bastante melhor que a geração anterior.

“Como consequência da procura de desempenho, podemos ver que não atingimos um bom resultado em termos de perseguição, mas penso que ainda estará maciçamente melhor do que era, porque os carros eram terríveis. Portanto, se formos 5% piores [do que o previsto], ainda estaremos muito à frente de onde estão os carros anteriores”.