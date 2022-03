Fórmula 1, Ross Brawn: “É um período bastante volátil, com muita inovação” | AutoSport

A Mercedes apresentou uma solução arrojada na versão B do W13 que se fez à pista no Bahrein. Na Red Bull tiveram dúvidas, mas acabaram por admitir que o monolugar dos adversários é legal. A Ferrari levantou algumas preocupações sobre os retrovisores do Mercedes. Para além da Mercedes, muitas equipas mostraram no Bahrein novas soluções para os seus monolugares e que vão alterar a primeira imagem que podíamos ter.

Ross Brawn, um dos responsáveis pelas alterações técnicas deste ano, está a gostar de ver as equipas a inovarem e a encontrar soluções diferentes entre elas. “Está a ficar sério agora depois de Barcelona, onde todos estavam apenas a explorar o que tinham”, disse o diretor da Fórmula 1 à Sky Sports F1. “O que é impressionante são as mudanças entre Barcelona e aqui, e é isso que se passa com os novos regulamentos. Temos o âmbito do regulamento mas também podemos ver o que todos os outros fizeram. Por isso, depois do primeiro teste, tenho a certeza que todos se foram embora e começaram a pensar no que tinham e no que poderiam querer fazer. É um período bastante volátil, com muita inovação, mas é mais ou menos como eu esperava, por isso muito excitante”.