Fórmula 1: Ross Brawn considera Sauber “a equipa certa” para parceira da Audi | AutoSport

A Audi confirmou esta semana a parceria com a Sauber a partir de 2026 na sua aventura na Fórmula 1, além da aquisição de uma participação maioritária na estrutura suíça. O chassis continuará a ser construído na fábrica da equipa em Hinwil e as unidades motrizes na Alemanha, nas instalações de Neuburg da Audi.

O diretor desportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, considera que a Sauber Motorsport foi o passo acertada dos alemães para a sua entrada na competição.

“Podem ser muito bem sucedidos graças a juntarem-se a uma equipa já existente”, disse Brawn à f1-insider.com. “Podiam ter escolhido o caminho errado, como a Toyota. Não tiveram sucesso porque não tiraram o conhecimento de uma equipa existente e combinaram com a sua própria tecnologia, mas é precisamente essa combinação que é tão importante. E a Sauber é a equipa certa para eles [Audi]”.

O experiente engenheiro deu como exemplo o caso da BMW quando fez parceria com a Sauber para sustentar a sua opinião, além das boas condições na fábrica de Hinwil. “Com a BMW, estiveram perto do sucesso. Têm boas pessoas, uma boa fábrica, e não se pode construir algo assim de um dia para o outro. A Sauber também tem um túnel de vento muito bom, que nós também utilizamos para construir os nossos modelos para o regulamento atual”.