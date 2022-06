Fórmula 1: Romain Grosjean teme queda de rendimento “típica” na Haas | AutoSport

Romain Grosjean acredita que Mick Schumacher pode estar a ser vítima do que considera ser a “típica” quebra de rendimento da Haas. O antigo piloto da Haas, que agora competi na IndyCar Series, pensa que o facto do VF-22 não ter sofrido qualquer atualização até agora tem influência nos fracos resultados dos pilotos nas corridas recentes.

“Schumacher tem tido algumas corridas difíceis recentemente. Penso que o carro não está a ajudar, porque o carro está a andar um pouco para trás”, afirmou Grosjean à publicação GPFans.com. “Provavelmente quer fazer o que Kevin fez no início da época, com os resultados como o quinto lugar e alguns pontos, mas neste momento o carro não o permite porque não tem havido quaisquer atualizações. Isso é muito típico da Haas, começa-se bem e faz-se marcha atrás, sei demasiado bem”.

Grosjean considera ainda que os erros cometidos por Schumacher resultam da pressão de querer conquistar pontos o mais depressa possível. “Se se tentar chegar ao quinto lugar, como Mick tenta agora e somar alguns pontos, então começa-se a cometer erros e é isso que acontece. Por isso, é melhor levar algum tempo para chegar lá e por vezes mais devagar é mais rápido”, concluiu o piloto.