Fórmula 1, Romain Grosjean: “Penso que Michael Masi tomou a decisão correta” | AutoSport

Romain Grosjean apoia a decisão tomada por Michael Masi no GP de Abu Dhabi, a última prova da época de Fórmula 1. A decisão de deixar passar os carros retardatários entre Lewis Hamilton, que liderava a corrida, e Max Verstappen pelo Safety Car ainda é fonte de controvérsia, mas o antigo piloto da Renault, Haas e Lotus afirma que a decisão foi boa para o desporto.

“Teria sido muito estranho não deixar passar aqueles carros e ter primeiro Lewis e depois Max quatro carros atrás a uma volta para o campeonato do mundo. E, por outro lado, para Lewis, não foi definitivamente uma boa decisão, mas como fã de televisão, como espetador, quanto ao desporto, penso que Michael Masi tomou a decisão certa. Acho que terminar com Safety Car para o campeonato não seria bom. Não teria sido bom terminar com os rapazes primeiro e segundo separados por uns carros. Eu estava mais do lado do Lewis do que do Max – por isso fiquei tipo ‘oh, o Lewis perdeu!’ Durante a última parte da temporada, a Mercedes fez um trabalho incrível. Mas eu achei tão fixe deixar aqueles dois tipos a andar juntos”, explicou Grosjean.

Grosjean é da opinião que o campeonato não de decidiu apenas por aquela última volta, mas sim durante toda a época. “Penso que a conceção errada é pensar que o campeonato do mundo foi decidido numa volta. Foi em 22 GP’s”.