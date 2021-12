Fórmula 1: Rodas com LED testadas em Abu Dhabi | AutoSport

Lando Norris rodou uma volta no traçado de Yas Marina com as tampas das rodas traseiras, da nova medida para 2022, com tecnologia LED incorporada. Foi apenas uma volta, mas pode esta solução está a ser estudada pela Pirelli com alguma afinco, podendo ser usada para propósitos publicitários ou de informação de posição durante a corrida.

“Houve uma ideia de colocar alguns LED’s nas tampas das rodas, de utilizar estas tampas de rodas também para fins de marketing, o que significa que se pode exibir qualquer tipo de mensagem”, disse o responsável da Pirelli na Fórmula 1, Mario Isola ao Motorsport.com. “Mas é evidente que temos de as testar, porque as tampas das rodas são também um elemento que pode desequilibrar o pneu. É realmente importante que o pneu esteja devidamente equilibrado, caso contrário começam a ter vibrações”. O responsável do fornecedor de pneus ainda acrescentou que: “Quando se instalar este dispositivo e estiver a funcionar, pode-se fazer o que quiser. Pode-se exibir a posição, podem-se exibir logótipos, pode-se exibir o tempo por volta em qualificação ou algo do género. Há muitas possibilidades. Temos a tecnologia, por isso é fácil programar o que se quer mostrar.”

As rodas tapadas vão voltar em 2022 em resultado das alterações regulamentares e as equipas estão a testar os novos pneus Pirelli de 18 polegadas com as tampas nas rodas nos seus “mules car”, carros de 2018 adaptados para testar os novos pneus.