Fórmula 1, Robert Shwartzman: “Quando chegar o momento, quero estar pronto” | AutoSport

Robert Shwartzman esteve ao volante do SF71H durante o último dia do teste da Ferrari em Fiorano. O piloto russo completou 121 voltas, o equivalente a 361 quilómetros. O teste serviu também para que o russo continuasse o seu caminho como piloto de testes e perceber melhor os procedimentos num monolugar de Fórmula 1.

Shwartzman ficou muito satisfeito com a forma como as coisas correram ao volante do SF71H. “Nestes últimos dias, completei as minhas primeiras voltas como piloto de testes da Scuderia e não posso negar que estou muito orgulhoso do meu papel. É sempre bom conduzir um carro de Fórmula 1 e espero que haja mais oportunidades durante o ano. A minha abordagem à temporada será completamente diferente este ano, já que não vou participar em nenhum campeonato”, acrescentou Shwartzman. “Estou completamente disponível para a equipa, com quem quero estar completamente imerso, pois há muito a aprender. O meu objectivo é chegar a correr na Fórmula 1 e penso que o papel de piloto de testes é a melhor forma de lá chegar. Quando chegar a altura, quero estar pronto”.

Durante os três dias de testes com o SF71H, os pilotos da Scuderia completaram 272 voltas, o equivalente a 811 quilómetros. Robert completou um total de 165 entre sexta-feira e quarta-feira, Carlos Sainz e Charles Leclerc completaram 59 e 48 voltas, respetivamente, na quinta-feira.

A próxima vez que a Ferrari voltar à pista será com o carro de 2022, que deverá ser lançado às 13h (hora de Portugal Continental) do dia 17 de fevereiro.