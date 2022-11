Fórmula 1: Robert Kubica “tranquilo” com possível fim de carreira | AutoSport

Ao contrário do que aconteceu em 2021, Robert Kubica pilotou o monolugar da Alfa Romeo apenas em treinos livres este ano, nos circuitos de Paul Ricard e Yas Marina. A última vez que o piloto polaco, vencedor do Grande Prémio do Canadá de 2008 com a BMW Sauber, esteve aos comandos de uma monolugar de Fórmula 1 em corrida foi na época passada quando substituiu Kimi Räikkönen nos Grande Prémios de Itália e Países Baixos, depois do finlandês ter testado positivo para a Covid-19.

Considerado um dos melhores pilotos da sua geração, Robert Kubica esteve envolvido num aparatoso acidente, no Rali de Andorra, antes da época da Fórmula 1 em 2011 começar. Ficou quase uma hora preso no Škoda Fabia S2000 que conduzia, tendo sofrido ferimentos graves e que o deixaram para sempre com lesões no braço direito. Tendo passado pelos ralis depois da recuperação, em 2019, aos 34 anos, voltaria a um carro de Fórmula 1. Juntar-se-ia a um jovem George Russell na Williams. Numa fase complicada para a equipa de Grove, Kubica terminou a época no 19º lugar, somando um ponto. Mudou-se depois para a Sauber/Alfa Romeo como piloto de reserva.

Ainda no verão passado, Frédéric Vasseur afirmou que gostaria de ver o piloto polaco na estrutura técnica da Sauber, mas com a entrada em cena da Audi, tudo pode mudar. Ainda assim, o Kubica diz estar tranquilo quanto à possibilidade de 2022 ter sido a sua última época como piloto envolvido na Fórmula 1.

“Estou tranquilo e tenho sido sempre muito realista”, disse Kubica sobre o possível fim de carreira.”Sejamos honestos aos 38 anos de idade, não ficaria surpreendido se já tivesse lugar no carro”.

O patrocinador principal da estrutura suíça, é a empresa polaca Orlen, que tem dado a possibilidade a Kubica de se sentar aos comandos de um monolugar de F1. “A única razão pela qual ainda aqui estou é porque tenho a oportunidade de, por vezes, conduzir como reserva, mas este fim de semana [durante o Grande Prémio de Abu Dhabi] provavelmente será o último. Temos de esperar pelo parceiro principal da Alfa Romeo, a Orlen. Primeiro temos de perceber o que eles querem fazer e depois, provavelmente, falarei com todas as partes. Seja o que for, se for com esta equipa ou uma equipa diferente, tenho de ver se posso estar envolvido e se posso ser útil. Porque eu também não quero estar aqui se não for útil”, concluiu Kubica.