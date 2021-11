Fórmula 1: Robert Kubica mantém lugar na Alfa Romeo | AutoSport

Robert Kubica manterá em 2022 a sua posição de piloto de testes e reserva na Alfa Romeo. O piloto polaco regressou à equipa em 2020 e já foi necessário em 2021 que substituísse Kimi Raikkonen em duas provas. Depois de Raikkonen ter testado positivo para a Covid-19, Kubica foi o piloto ao volante do carro no GP de Itália e no GP dos Países Baixos.

O anúncio da manutenção do piloto polaco por mais um ano como piloto de testes e reserva, surge depois da confirmação de mais um acordo entre a equipa e a empresa energética polaca Orlen.

