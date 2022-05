Fórmula 1: Revelado troféu do GP de Miami | AutoSport

Pela primeira vez desde 1984 a Fórmula 1 realiza duas corridas nos Estados Unidos da América. O Autódromo Internacional de Miami prepara-se para receber pela primeira vez a disciplina e revelou hoje o troféu que será entregue no domingo.

It’s here and it’s perfect. 🤩



Introducing our inaugural #MiamiGP trophy, designed by @TiffanyAndCo 🏆 pic.twitter.com/zjKsPAT57D