Fórmula 1 revela calendário Sprint de 2026 com novidades

A Fórmula 1 e a FIA anunciaram os seis circuitos que acolherão os eventos Sprint durante a temporada de 2026. O calendário inclui três novas localizações, marcando a sexta edição do formato Sprint e o início de uma nova era de regulamentos na modalidade.

Novos circuitos e o regresso de Silverstone

A temporada de 2026 arrancará com o primeiro F1 Sprint em Xangai, na China, seguido por Miami, nos Estados Unidos. Ambos os Grandes Prémios receberão um fim de semana Sprint pelo terceiro ano consecutivo.

Silverstone, no Reino Unido, regressa ao calendário Sprint pela primeira vez desde o evento inaugural do formato em 2021. Além disso, Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Baixos) e Singapura (Singapura) estão definidos para acolher o seu primeiro fim de semana Sprint, prometendo uma injeção de adrenalina e novas dinâmicas competitivas.

O formato Sprint e o seu impacto crescente

O formato F1 Sprint garante ação competitiva em cada dia do fim de semana de corrida. A qualificação para o Sprint realiza-se na sexta-feira, após o primeiro treino livre, enquanto o Sprint e a qualificação para o Grande Prémio acontecem no sábado. O fim de semana culmina com o Grande Prémio no domingo.

Este formato tem continuado a ser popular entre os adeptos em todo o mundo, resultando em fortes números de presença e audiência em plataformas de transmissão, digitais e sociais. Em 2024, a audiência televisiva nos fins de semana Sprint foi, em média, 10% superior à dos fins de semana sem Sprint. A tendência de crescimento mantém-se nos três primeiros fins de semana Sprint da temporada de 2025.

A vitória inaugural de Lewis Hamilton na Ferrari, no Sprint de Xangai, resultou num aumento de 84% na audiência televisiva em direto nos 15 principais mercados da Fórmula 1, em comparação com o evento do ano anterior. O Grande Prémio de Miami Sprint, vencido por Lando Norris, foi assistido por 26,6 milhões de telespetadores, um aumento de 18% face ao ano anterior. O evento Sprint deste ano na Bélgica, vencido por Max Verstappen, registou um aumento significativo na audiência televisiva tanto em mercados tradicionais como em crescimento, incluindo na Alemanha (+40%), França (+42%), China (+182%) e Argentina (+9%), em comparação com o evento Sprint na Europa em 2024.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1 é de opinião que a F1 Sprint “continua a crescer em impacto positivo e popularidade desde a sua introdução em 2021. Com quatro sessões competitivas, em vez de duas durante um fim de semana de Grande Prémio convencional, os eventos F1 Sprint oferecem mais ação a cada dia para os nossos adeptos, parceiros de transmissão e promotores, impulsionando o aumento da participação e da audiência.

A temporada de 2026 inaugurará uma nova era de regulamentos, por isso ter três novos locais Sprint apenas aumentará o drama em pista. Quero agradecer à FIA, a todos os promotores, aos nossos parceiros, comissários, voluntários e clubes desportivos locais por continuarem a fazer do Sprint um grande sucesso e todos esperamos proporcionar aos nossos fãs mais corridas incríveis e emoção na temporada de 2026.”

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA, entende que o formato Sprint “tornou-se uma parte cada vez mais emocionante do Mundial de Fórmula 1, proporcionando corridas de alta intensidade e entretenimento adicional para os fãs em todo o mundo. À medida que olhamos para uma temporada marcante de 2026, com uma nova geração de carros e regulamentos, estou satisfeito por ver o Sprint a evoluir com as nossas ambições mais amplas para o desporto. A inclusão de novos locais, com os favoritos que regressam, reflete o entusiasmo contínuo de promotores, equipas e fãs. Continuaremos a trabalhar de perto com a FOM, as equipas, os nossos oficiais e os pilotos para garantir que o formato Sprint melhora o campeonato.”

Calendário completo da Fórmula 1 em 2026

Para além da confirmação do calendário Sprint, a FIA publicou os horários oficiais de partida para todos os Grandes Prémios de 2026, que podem ser consultados na tabela abaixo:

Calendário Fórmula 1 2026

Horários adaptados a Portugal Continental e Madeira