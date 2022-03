Fórmula 1: Retrovisores da Mercedes levantam dúvidas à Ferrari | AutoSport

O novo e radical design do Mercedes W13 foi tema de conversa ontem e muitas equipas levantaram algumas dúvidas sobre a legalidade da versão B do carro de Lewis Hamilton e George Russell, que apresenta um novo conceito “Sidepod 0”. Com flancos muito reduzidos, assim como as entradas de ar laterais, o novo W13 B tem um aspecto invulgar.

Por parte da Ferrari, Mattia Binotto admitiu estar à espera de uma versão nova e arrojada do W13, mas tem dúvidas se os retrovisores são legais. “Estou surpreendido com os retrovisores. Acho isso bastante surpreendente. É algo que não estamos à espera. Penso que, no espírito [dos regulamentos] é algo que precisa de ser abordado para o futuro”, afirmou Binotto, acrescentando que: “devem estar lá apenas para olhar para trás. Penso que a forma como trataram e conceberam o seu carro, certamente que existe um propósito aerodinâmico significativo nos próprios retrovisores, penso eu. É algo que precisamos de parar para o futuro, sem dúvida, porque o risco é que todas as equipas comecem a desenhar retrovisores, que parecem naves espaciais e não creio que seja isso que procuramos na Fórmula 1”.