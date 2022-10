Fórmula 1: Resultado da análise da FIA ao GP do Japão conhecido na próxima semana | AutoSport

A confusão durante a corrida do Grande Prémio do Japão está a ser analisada pela Federação Internacional do Automóvel, principalmente o episódio da entrada do veículo de recuperação em pista no momento em que o Safety Car liderava o pelotão de monolugares e que foi fortemente criticado por pilotos e equipas.

Segundo a publicação RacingNews365.com, o vice-presidente da FIA para o desporto, Robert Reid, estará à frente da revisão dos acontecimentos, tendo estado presente em Suzuka durante o Grande Prémio, querendo analisar todos os procedimentos tomados pela direção de corrida, o centro de controlo remoto baseado em Genebra e dos comissários de pista em redor do traçado japonês. Segundo a mesma fonte, estará inclusivamente a ser ponderado a rotatividade entre diretores de corrida ou regressar ao processo anterior de um diretor de prova permanente.

Os primeiros resultados deverão ser conhecidos na próxima semana, depois de todos os dados recolhidos em Suzuka e Genebra serem analisados e os testemunhos recolhidos.