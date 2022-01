Fórmula 1, restruturação na Alpine continua: Alain Prost deixa equipa | AutoSport

Na semana passada a Alpine anunciou a saída de Marcin Budkowski, passando o CEO da estrutura, Laurent Rossi, momentâneamente a acumular as suas funções.

O AutoSport britânico avança hoje, que para além de Budkowski também Alain Prost vai sair da equipa, deixando as funções de diretor não-executivo depois da estrutura não ter renovado o contrato anual com o antigo piloto e tetracampeão do mundo.

Para além da saída de Prost, deverá estar por dias o anúncio da entrada de Otmar Szafnauer como Team Principal da Alpine, trazendo consigo o antigo patrocinador da Aston Martin, a BWT.