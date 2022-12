Fórmula 1: Responsável do GP da Austrália deixa cargo após prova de 2023 | AutoSport

A organização local do Grande Prémio da Austrália em Fórmula 1, a Australian Grand Prix Corporation (AGPC) anunciou hoje que o diretor executivo Andrew Westacott vai deixar o cargo após a conclusão do seu atual contrato, que termina a 30 de junho de 2023.

O Grande Prémio de 2023 será a décima quinta prova desde que Westacott lidera a equipa da AGPC, além de responsabilidades em muitas outras corridas do MotoGP.

É o CEO com mais tempo de serviço na AGPC, tendo estado envolvido em várias negociações entre as competições e o estado de Vitória, sendo uma das últimas a renovação com a F1 até 2037 e estava à frente da organização nas profundas modificações e repavimentação de Albert Park.

Ainda não há qualquer anúncio sobre quem substituirá Andrew Westacott à frente da AGPC.