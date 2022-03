Fórmula 1: Responsável de Spa-Francorchamps espera renovação de contrato em breve | AutoSport

A Fórmula 1 tem fechado a renovação de contratos com vários circuitos nos últimos tempos. Mais recentemente foi com Imola, mas Spa-Francorchamps, embora estejam a terminar as obras de requalificação no traçado belga, ainda não renovou contrato com a disciplina.

Vanessa Maes, diretora executiva do circuito, espera que brevemente seja assinada a renovação de contrato com a duração de vários anos.

“Depois há todo o trabalho de segurança que fizemos este inverno, mas também a adição de caixas de gravilha para recuperar um estilo um pouco ‘old school'”, disse Vanessa Maes. “Estamos a olhar para o futuro e todos estes elementos juntos fazem-me pensar que temos todas as hipóteses de renovarmos. Estamos em negociações e acredito firmemente que vamos assinar um novo contrato por vários anos”.

O GP da Bélgica do ano passado mereceu várias críticas e foi um dos pontos mais baixos da época, mas ainda assim a responsável do circuito espera ter “casa cheia” para a corrida deste ano.

“As vendas estão a correr muito bem. Dentro de quinze dias deveremos poder fechar a bilheteira, pois teremos atingido a nossa quota autorizada de 100.000 espectadores por dia. Estamos felizes pelos fãs ainda serem tão leais, apesar do que sofremos no ano passado”.