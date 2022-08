Fórmula 1: Renovar com Sebastian Vettel era a prioridade para a Aston Martin | AutoSport

O anúncio do final de carreira de Sebastian Vettel na Fórmula 1 foi o acender do rastilho para uma verdadeira ‘silly season’ que ainda não terminou. Fernando Alonso foi o escolhido pela Aston Martin para substituir o tetracampeão do Mundo de Fórmula 1, mas segundo Mike Krack, chefe de equipa da Aston Martin, a equipa estava concentrada em renovar com o piloto alemão para este continuar no seu projeto.

Krack enfatizou que o contacto com Fernando Alonso só foi feito depois de Sebastian Vettel ter informado a equipa da sua decisão.

“Estávamos focados em Sebastian”, disse o responsável da Aston Martin. “Só começamos a conversar [com Fernando Alonso] quando nos disse que ia sair. Primeiro recebemos a informação de Sebastian que queria sair no final do ano e depois olhamos à nossa volta”.

Mike Krack confirmou que as negociações com Fernando Alonso foram fáceis e rápidas, como adiantou o piloto já na Bélgica durante esta tarde. “Fernando sempre disse que se duas partes querem fazer algo juntos, demora dez minutos para chegar a um acordo. Foi muito rápido, uma conversa de dez minutos”.

O piloto alemão, que confirmou que estará aos comandos do AMR22 até ao final da época, disse durante a conferência de imprensa de antevisão do GP da Bélgica que descobriu no fim de semana do GP da Hungria que Alonso seria o seu sucessor. Depois de ter descoberto isso, afirmou que não acompanhou mais nenhuma notícia da Fórmula 1.