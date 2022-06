Fórmula 1: Renovação de Sergio Pérez fecha a porta a vários pilotos | AutoSport

Não foi com grande surpresa que recebemos a notícia da renovação do contrato de Sergio Pérez com a Red Bull até ao final da época de 2024. O piloto mexicano até tinha deixado a dica em Espanha, ao dizer que era difícil reunir em conjunto com Christian Horner e Helmut Marko para assinar o contrato, mas que iam tratar disso dentro em breve.

Fechando o contrato mais cedo do que na época passada, a Red Bull dá tempo a que alguns pilotos que tinham interesse no lugar que o mexicano ocupa.

Os casos mais flagrantes são Pierre Gasly e Alexander Albon. O piloto francês termina contrato com a Red Bull/AlphaTauri no final de 2023 e sabe que não vai recuperar o lugar que um dia já foi seu para 2024, como tal tem via aberta para encontrar uma equipa, não nos parecendo que queira manter-se na “equipa B” da estrutura de Milton Keynes por mais tempo, embora esteja a fazer um bom trabalho.

A Red Bull libertou Alexander Albon para este poder assegurar o lugar na Williams, mas com alguma relutância e os responsáveis da equipa deram a entender contar com Albon para o futuro. Depois de poucos meses na Williams, sem dificuldades é o piloto número 1 e tem tido boas performances com um carro que não tem potencial para sair da cauda do pelotão. Com a possível saída de Gasly da AlphaTauri, Albon pode regressar à equipa e Faenza, possivelmente no final de 2023, mas sempre com o objetivo de recuperar o lugar na Red Bull quando o contrato de Pérez terminar e se não for novamente renovado.

Em caso de terminarem a ligação com a Red Bull, as melhores hipóteses para Gasly e Albon se manterem na Fórmula 1 são a McLaren e a Aston Martin. A equipa de Woking pode ter um lugar vago caso Daniel Ricciardo não melhore bastante o seu desempenho e em todas as épocas surge a dúvida se Sebastian Vettel se mantém na Aston Martin.

A renovação de contrato de Pérez coloca também alguns entraves a Yuki Tsunoda e aos pilotos juniores da estrutura que estão na F2. As coisas não estão a correr bem aos “miúdos” da Red Bull na Fórmula 2, mas seria difícil subirem à Fórmula 1 diretamente para a equipa principal, sendo a passagem pela AlphaTauri quase obrigatória. Tsunoda pode estar mesmo em risco de manter o lugar na Fórmula 1, já que não tem tido muitos problemas em afirmar-se no “Grande Circo”.

A verdade é que a Red Bull, sem alterar na sua dupla de pilotos, “mexeu” com o mercado.