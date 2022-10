Fórmula 1: Renovação de contrato com Hamilton vai acontecer, garante Toto Wolff | AutoSport

A época não tem corrida de feição nem a Lewis Hamilton nem à Mercedes, mas por muito que surjam sempre notícias a dar conta da possível saída do piloto britânico da Fórmula 1, os resultados desta época estão a ter o efeito contrário ao fim de carreira de Hamilton. O piloto quer terminar da melhor forma possível e tentar conquistar o oitavo título mundial, batendo o recorde, e para isso a renovação de contrato com a equipa de Brackley está próximo, garante Toto Wolff.

Numa entrevista com David Coulthard para o Channe 4 transmitida ontem, o responsável da Mercedes admitiu que um acordo entre ambas as partes está para acontecer brevemente.

“A vantagem é que falamos muito um com o outro. Ainda na semana passada sentamo-nos e ele disse ‘tenho mais cinco anos a bom nível, como vês isso?’”, disse Wolff. “É uma estrela dentro e fora de pista. Penso que perderíamos a maior personalidade que a Fórmula 1 alguma vez teve”.

Wolff acrescentou que “somos totalmente transparentes um com o outro. Lewis será o primeiro a dizer ‘Já não consigo fazer isto’”. Assim, o austríaco considera que “seja o que for que cheguemos a acordo sobre a renovação de contrato, vai acontecer, e ambos vamos discutir, muito abertamente, o que é que o futuro nos reserva”, concluiu.