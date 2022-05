Fórmula 1: Renault prepara-se para as alterações dos motores de 2026 | AutoSport

O regulamento das unidades motrizes está a ser elaborado para entrar em vigor em 2026, embora se saiba alguns pormenores do que vai mudar. Há interesse do grupo Volkswagen, através da Audi e Porsche, em fazer parte do pelotão da disciplina após as alterações regulamentares, embora ainda não esteja oficializado o nível de envolvimento das duas marcas alemãs.

Os adversários também se preparam para 2026, que verá a maior mudança regulamentar a seguir ao que aconteceu este ano a nível de chassis. Segundo Bruno Famin, o responsável pelo desenvolvimento das unidades motrizes da Renault que equipam os monolugares da Alpine, a sua estrutura já está a preparar-se para as alterações que deverão ser anunciadas brevemente.

“Já começámos a tratar de alguns pormenores”, confirmou Bruno Famin ao Motorsport-Total.com. “As próprias regras ainda não são definitivas, mas nós já estamos a trabalhar nisso. E estamos numa fase muito avançada”.

Famin explicou ainda que a Renault está a investir em “novos sistemas” e “novos bancos de ensaios”, tudo isto em “preparação para o desenvolvimento da nova geração de motores. É preciso estar sempre a investir. Sempre”.

O Conselho Mundial da FIA que decorreu em dezembro passado, ratificou as linhas mestras das novas unidades motrizes que entrarão em cena em 2026. Será mantido o motor V6 de 1,6 litros, com um aumento da energia elétrica para 350 kW (470 cv) e eliminando o MGU-H, o componente mais complexo e caro da unidade motriz. Para além disso, será introduzido um limite de custo para os motores.

Sabendo disso, a Renault está a adaptar os “sistemas às novas tecnologias e regras. Afinal, é sempre necessário algo novo para testar, há sempre algo a aprender”, salientou Famin.

O motor Renault de 2022 está a portar-se bem em pista, o que para Famin significa que estão no caminho certo. “O facto da unidade motriz e o carro estarem de volta à frente em 2022 é a prova de que os nossos cálculos estão a funcionar. Vamos manter a pressão”, concluiu o responsável.