Fórmula 1: Relatório da FIA sobre Suzuka só será discutido com pilotos no México | AutoSport

Antes do início do Grande Prémio dos EUA, a FIA publicou o relatório da análise à corrida no Japão. A entidade federativa já tomou algumas providências, mas quer discutir com os pilotos todas as incidências de Suzuka, visto que é muito importante para elevar os níveis de segurança. No entanto, essa discussão foi adiada para o México, depois do pedido dos pilotos para lerem com mais atenção o relatório.

Carlos Sainz confirmou ao Motorsport.com que todos os pilotos decidiram “adiar a discussão sobre Suzuka para o México”, justificando que nem alguns pilotos “não tiveram tempo de ler o relatório”.

O piloto espanhol referiu, assim como Max Verstappen, que o mais importante e perigoso aconteceu em Suzuka foi a entrada da grua com fraca visibilidade. Tendo já a FIA corrigido o procedimento, o restante da análise e o que precisa de ser repensado, diz o piloto neerlandês da Red Bull, é um “tópico contínuo que também não se pode resolver facilmente da noite para o dia”.

Sobre o afastamento de Eduardo Freitas e o regresso ao modelo de um diretor de corrida permanente, ambos os pilotos preferem dar a conhecer as suas opiniões à FIA, mas sublinham que apenas o tempo dirá o que é o mais correto.