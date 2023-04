Fórmula 1 rejeita lâmpadas LED nas rodas | AutoSport

A Comissão de F1 rejeitou a ideia de se colocarem lâmpadas LED nas jantes dos monolugares, que poderiam servir para mostrar algum tipo de informação aos espectadores ou até mensagens publicitárias.

Durante os testes de pós-temporada realizados no circuito de Yas Marina em 2022, Lando Norris rodou uma volta ao traçado com as tampas das rodas traseiras da nova medida com tecnologia LED incorporada. Foi apenas uma volta, mas foi a primeira vez que a solução estava a ser estudada pela Pirelli em pista, podendo ser usada para propósitos publicitários ou de informação de posição durante a corrida. Nessa altura, Mario Isola disse ao Motorsport.com que “houve uma ideia de colocar alguns LED’s nas tampas das rodas, de utilizar estas tampas de rodas também para fins de marketing, o que significa que se pode exibir qualquer tipo de mensagem”.

No entanto, na última reunião da Comissão, que aprovou algumas medidas sobre as corridas Sprint e alterações aos regulamentos, a medida foi rejeitada por uma razão simples: o peso. Devido à nova medida dos pneus o peso aumentou em 2,5 kg nos da frente e 3 kg nos pneumáticos traseiros. Com a colocação de LED’s nas rodas, o peso voltaria a aumentar e sabemos muito bem como tem sido difícil para as equipas atingirem uma marca perto do peso mínimo regulamentado.