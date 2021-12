Fórmula 1: Regulamento 2022 pode dar-nos novos candidatos ao título | AutoSport

A nova regulamentação de 2022 está prestes a chegar e há muitas incertezas. O que nos trará 2022? Como ficará o campeonato com este novo regulamento? Que tipo de corridas teremos? Mas principalmente… quem leva a melhor?

Os primeiros anos dos novos regulamentos são, habitualmente, anos em que uma equipa se evidencia, pelo menos na primeira metade As novas regras foram estudadas ao pormenor pelas equipas, que fizeram a sua interpretação do que está escrito. É aqui que reside o “truque”, encontrar a zona cinzenta, aquele parágrafo que não especifica de forma clara o que se pode ou não fazer, aquela regra que permite obter uma vantagem. Todos os anos, os engenheiros tentam ganhar performance neste jogo de interpretação em que os mais perspicazes ganham vantagem. E é aqui que pode estar a chave de 2022.

Teoricamente, qualquer equipa pode encontrar o tal “truque” que permite ter vantagem. Na prática, as melhores equipas, com os melhores engenheiros e com mais staff têm uma probabilidade maior de encontrar o segredo do sucesso e por isso é pouco provável que a Haas consiga um salto tremendo e não é expectável que a Williams, Alfa Romeo e Alpha Tauri se transformem em candidatas a vitórias em todas as corridas. Mas podem crescer muito e aproximar-se do topo. No caso das equipas como a Alpine, McLaren, Aston Martin e Ferrari, o cenário é diferente e há vontade de encontrar o “filão de ouro” que permitirá encontrar a vantagem face à concorrência. Há recursos técnicos e humanos suficientes nestas equipas para o conseguir, destronando assim a Mercedes e a Red Bull que estiveram numa liga à parte este ano e que são as melhores equipas da atualidade. Mais ainda, a Mercedes e a Red Bull esticaram o desenvolvimento dos seus monolugares um pouco mais do que os adversários e uma ou duas semanas de trabalho a menos nestes novos regulamentos, podem fazer a diferença.

Os primeiros dias em pista vão ser de um frenesim tremendo e as equipas vão pagar horas extras aos fotógrafos para apanharem todos os ângulos dos carros da concorrência. É aqui que as equipas vão começar a comparar conceitos e soluções, enquanto o cronómetro vai atestando a validade do trabalho feito. O que se espera então é que uma ou duas equipas encontrem um caminho que os restantes não viram, ou acharam que não valia a pena percorrer e que, afinal, rende frutos. Uma ou duas equipas que começarão o ano em grande e poderão ter vantagem até meio da época (ou mais). O campeonato poderá decidir-se nos primeiros meses do ano.

Mas, ao contrário do que aconteceu em 2014, não se esperam diferenças tão grandes nas performances das equipas. Os regulamentos são propositadamente mais restritivos para evitar que haja diferenças tão vincadas. As diferenças existirão no início e poderão até desanimar os fãs menos conhecedores da realidade da F1. Não se pode prometer um campeonato tão competitivo como o que vimos em 2021 (algo raro), pois muda tanto, que alguma equipa poderá encontrar o caminho que mais nenhuma encontrou e lucrar com isso. Mas o que se pode garantir com uma boa dose de confiança é que não serão necessárias sete épocas para termos um campeonato mais renhido. Os novos regulamentos foram feitos com pouca margem para evolução pelo que a famosa convergência de performances poderá acontecer logo na época seguinte. James Key, diretor técnico da McLaren afirmou isso mesmo:

“As regras são escritas de forma restritiva, mas isso tende a estimular a inovação”, disse Key, citado pelo Auto Motor und Sport. “Espero ver ideias diferentes. Todos nós vamos olhar para o que os outros têm feito. Ao mesmo tempo, primeiro todos têm de se certificar de que o que foi previsto na fábrica chega de facto à pista. A correlação será verificada. Iremos comparar pontos fortes e fracos. Penso que a partir de 2023, as equipas irão convergir mais sob estes regulamentos porque as grandes tendências serão identificadas ao longo de 2022”.

Resumindo, 2022 traz muitas novidades, essas novidades poderão diminuir a competitividade em pista, mas essa diminuição é temporária e logo em 2023 poderemos ver as corridas que nos foram prometidas. O entusiasmo vai crescendo e fevereiro promete grandes novidades.