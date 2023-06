Fórmula 1 regressou a Lisboa | AutoSport

GP de Portugal de F1, no Monsanto, 23 de agosto de 1959, Avenida da Liberdade, em 2008 quando a Renault trouxe o seu monolugar, e agora, o Red Bull RB7 guiado por David Coulthard, em 25 de junho de 2023. As três vezes que um F1 (ou vários) rodaram nas ruas de Lisboa…

Milhares de pessoas rumaram à zona de Belém, por onde o Rali de Portugal e o WRC já andaram. E também o Lisboa-Dakar! Rezam as crónicas que passaram pela zona cerca de 100 mil pessoas, mas estes números são sempre determinados a ‘olhómetro’, pelo que convém ter alguma parcimónia.

Mas eram muitos milhares, isso é certo. Motos, drifting, breaking, marchas populares e uma atuação do músico Kappa Jotta completaram o programa: “foi muito emocionante acelerar nas ruas de Lisboa perante um público tão entusiasta”, disse David Coulthard, que chegou a ser Vice-Campeão do Mundo de F1, participando em 247 Grandes Prémios e subindo ao pódio por 62 vezes.