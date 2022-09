Fórmula 1: Regresso de Sebastian Vettel à Red Bull nunca foi opção | AutoSport

Faltam seis corridas para que Sebastian Vettel termine a sua carreira na Fórmula 1. O piloto alemão teve o seu apogeu no mundial com a conquista de quatro títulos consecutivos aos comandos dos carros da Red Bull entre 2010 e 2013. Depois dessas conquistas terminou a última época pela estrutura austríaca com um quinto lugar no campeonato, rumando no final desse ano para a Ferrari. Em seis anos com os italianos, Vettel conseguiu apenas terminar no segundo lugar da classificação por duas vezes e no final de 2020 a Ferrari decidiu trocar o piloto alemão por Carlos Sainz. Vettel esteve algum tempo para decidir o seu futuro, optando pelo novo projeto da Aston Martin.

O piloto alemão afirma agora que durante o período que teve para decidir o futuro, a opção de regressar à Red Bull nunca esteve em séria equação, apesar dos austríacos terem substituído Alexander Albon por Sergio Pérez também nesse final de temporada.

“Tomei a decisão de ir para a Aston Martin antes de pensar que estava em discussão que Alex [Albon] iria partir”, disse Vettel ao Motorsport.com. “Por isso, nunca esteve muito perto [o regresso à Red Bull], mas é claro, conheço o Christian [Horner] e Helmut [Marko]. Por isso, com certeza, tive uma breve conversa com eles, mas nunca foi realmente sério. E também sabia que se fosse, se tivesse sido uma opção, teríamos pelo menos falado sobre isso. Nunca chegou a esse ponto”.

Tendo optado pelo projeto de Lawrence Stroll para a estrutura que anteriormente se designava por Racing Point e Force India, Vettel afirma estar feliz com a sua decisão e não se arrepende disso.